Belediye Başkanı tutuklandı! Tedavi edildikten sonra cezaevine...

AKSARAYda ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, tutuklandı. Kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı...

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Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, tutuklandı. Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı

Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Çağlayan hayatını kaybetmişti. Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Çağlayan da yaralanmıştı.