Dünya Kupası'ndan elenen İspanya'da Luis Enrique'nin bileti kesildi

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı.Abone ol
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.
Luis Enrique, İspanya Milli Takımı'nı 2018 yılından bu yana çalıştırıyordu.
İspanyol spor basını, Dünya Kupası'na erken veda eden İspanya'nın başarısızlığındaki tek sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu öne sürmüştü.
Geçen sezon Athletic Bilbao'yu çalıştıran Marcelino Garcia Toral'ın isminin Luis Enrique'nin yerine milli takıma gelebilecek ilk aday olarak masada olduğu ileri sürülüyor.