BIST 4.805
DOLAR 18,64
EURO 19,61
ALTIN 1.070,68
HABER /  SPOR

Dünya Kupası'ndan elenen İspanya'da Luis Enrique'nin bileti kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası'ndan elenen İspanya'da Luis Enrique'nin bileti kesildi

2022 FIFA Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı.

Abone ol

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018'den bu yana milli takımın başında bulunan 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

Luis Enrique, İspanya Milli Takımı'nı 2018 yılından bu yana çalıştırıyordu.

İspanyol spor basını, Dünya Kupası'na erken veda eden İspanya'nın başarısızlığındaki tek sorumlunun teknik direktör Luis Enrique olduğunu öne sürmüştü.

Geçen sezon Athletic Bilbao'yu çalıştıran Marcelino Garcia Toral'ın isminin Luis Enrique'nin yerine milli takıma gelebilecek ilk aday olarak masada olduğu ileri sürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Minibüsçülerden Ekrem İmamoğlu'na taksik teşekkürü
Minibüsçülerden Ekrem İmamoğlu'na taksik teşekkürü
Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması! Dikkat çeken Jorge Jesus, Icardi ve Arda Güler sözleri
Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması! Dikkat çeken Jorge Jesus, Icardi ve Arda Güler sözleri
Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi
Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?
Merdivende yengesine pusu kurup öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Merdivende yengesine pusu kurup öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi
İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi
İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi
Öğretmen maaşlarını 5'e katladı! Aylık 40 bin liraya kadar çıktı
Öğretmen maaşlarını 5'e katladı! Aylık 40 bin liraya kadar çıktı
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Petrolün kalitesi birinci seviye günde 5 bin varil...
Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Petrolün kalitesi birinci seviye günde 5 bin varil...
Zincir marketlerin rekabeti ihlal sayılan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Zincir marketlerin rekabeti ihlal sayılan Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı
Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı
Pınar Deniz fena çuvalladı Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nın 5 yıl önceki sözleri çıktı
Pınar Deniz fena çuvalladı Altın Kelebek'teki konuşması Rihanna'nın 5 yıl önceki sözleri çıktı