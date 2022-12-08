İŞKUR bekçi alımlarını yayımladı şartlar belli oldu! Hangi illerde yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına ilişkin ilanları yayımlamaya devam ediyor. Buna göre Kasım ayı içinde bekçi alımlarını merak eden, vatandaşlara müjde verildi. Başvuru şartları ve detaylar açıklandı.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden güncel personel alımları haberleri yayımlanmaya devam ediyor. Buna göre, Kasım ayı için bekçi alımlarının başladığı duyuruldu. İlana başvurmak isteyen vatandaşların, 18-60 yaş arasında olabileceği duyuruldu. Aynı zamanda eğitim şartı içinde adayların en az ilkokul mezunu olması şartı aranıyor. İlanların içeriğine göre eğitim seviyesi şartı açıklanmaktadır. İşte güncel bekçi alım ilanları ve başvuru şartları...

İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımlarının şu an için sadece özel sektör için olduğu ifade edildi. Özel sektörde bekçi olarak görev almak isteyenler için yaş şartı ortalama 60 olarak ifade edildi. Adaylar hem İŞKUR genel şartlarını hem de ilanların özel şartlarını taşıması gerekiyor.

Bekçi alımı için başvuru şartları

Yayımlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte belirtilen şartlar:

– T.C. Vatandaşı olmak,

– İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

– Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

– En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım (İlanlara göre değişkenlik gösterebilmektedir)

-Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımları ilanlarının farklı illlerde olacağı açıklandı. Genel olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi iller için bekçi alımları devam ediyor. İŞKUR ilanlarını sürekli olarak güncelliyor. Bu sebeple ilanları sürekli olarak takip etmeniz gerekmektedir.