BIST 4.840
DOLAR 18,64
EURO 19,65
ALTIN 1.071,41
HABER /  GÜNCEL

Bakan Akar'dan F-16 tedariki açıklaması! Bir an önce bu sürecin...

Bakan Akar'dan F-16 tedariki açıklaması! Bir an önce bu sürecin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

Abone ol

Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bakanlıkta görüşmesinin ardından düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz."

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası yapılan görüşmelerde heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu bir yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
6 yaşındaki gelin olayı ile ilgili Diyanet'ten açıklama
6 yaşındaki gelin olayı ile ilgili Diyanet'ten açıklama
Miras kavgasında silahlı çatışma çıktı kan aktı!
Miras kavgasında silahlı çatışma çıktı kan aktı!
Belediye Başkanı tutuklandı! Tedavi edildikten sonra cezaevine...
Belediye Başkanı tutuklandı! Tedavi edildikten sonra cezaevine...
Meral Akşener yüzde 100 kazanır ama!.. İYİ Parti 6 yaşında dini nikaha müdahil oluyor
Meral Akşener yüzde 100 kazanır ama!.. İYİ Parti 6 yaşında dini nikaha müdahil oluyor
İŞKUR bekçi alımlarını yayımladı şartlar belli oldu! Hangi illerde yapılacak?
İŞKUR bekçi alımlarını yayımladı şartlar belli oldu! Hangi illerde yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan satın aldı talep patladı! Sipariş yağıyor yok satıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan satın aldı talep patladı! Sipariş yağıyor yok satıyor!
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
Dünya Kupası'ndan elenen İspanya'da Luis Enrique'nin bileti kesildi
Dünya Kupası'ndan elenen İspanya'da Luis Enrique'nin bileti kesildi
Minibüsçülerden Ekrem İmamoğlu'na taksik teşekkürü
Minibüsçülerden Ekrem İmamoğlu'na taksik teşekkürü
Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması! Dikkat çeken Jorge Jesus, Icardi ve Arda Güler sözleri
Burak Yılmaz'dan flaş transfer açıklaması! Dikkat çeken Jorge Jesus, Icardi ve Arda Güler sözleri
Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi
Rusya'nın Ukrayna'da ilhak planı genişleyecek mi? Kremlin'den kritik açıklama geldi
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?
İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?