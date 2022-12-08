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Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu

Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu

SOCAR, Türkiye'deki rafinerisine Rus ham petrol tedariğini geçici olarak durdurdu. Konuya yakın kaynaklar SOCAR'ın Batılı yaptırımlara uymak için durumu değerlendirdiğini bildirdi.

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SOCAR'ın ticari birimi, Türkiye'deki rafinerisi için Rus ham petrol alımına ara verdi.

Bu karar, enerji sektörünün gemicilik ve ham petrole yönelik yeni Batılı yaptırımlarla boğuştuğu döneme denk geldi.

Konuya yakın kaynaklar SOCAR'ın Batılı yaptırımlara uymak için durumu değerlendirdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından SOCAR'ın STAR rafinerisinin de aralarında bulunduğu Türkiye'deki rafineriler Rus ham petrol alımını artırmıştı.

Türkiye'ye Rus petrol sevkiyatı, Refinitiv Eikon verilerine göre geçen ay Şubat'tan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

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