CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Türkiye'deki mafya yapılanması' videosu!

Mafya ve kirli paraya dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Koca devleti mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin!" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu. Yayınlanan videoda, Türkiye ve dünya genelinde aranan mafya liderlerinin Türkiye'de yakalandığına dair haber görüntüleri yer aldı.

"Allah bin belasını versin"

Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken Kılıçdaroğlu paylaşımına "Mafya ve kirli paraya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodan detaylar şöyle:

"Türkiye son 10 yıldır Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan bir suç makinesinin küflü dişlerinin buluşma noktası. Ağustos 2013 Ali Gamidov, Ağutos 2016 Rövşan Caniyev, Ağustos 2020 Lotu Quli, Ekim 2022 Elnu Gasimov,. İçişleri bakanı bu isimlerin Avrupa'nın ve dünyanın en azılı katilleri olduğunu kabul ediyor fakat Türkiye'de ne aradıklarını, nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarını, nasıl gözaltından salıverildiklerini açıklayamıyor.

"Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filmine dönüştü"

Sadece Azeriler mi? Husumetli iki Sırp mafya grubu da Avrupa'da 60 can aldıktan sonra yaşamak ve hesaplaşmak için Türkiye'yi seçiyor. Interpol'le aranmasına karşın uzun yıllar Türkiye'de yaşayabilen Zeljko Bojanic. İki ay önce hedef olan ve İçişleri Bakanı'nın Balkanların en büyüğü dediği Jovan Vukotic. Siyasilerle fotoğrafı çıkan Zindaşti'ler. Polis katilleri, AVM'lerde çatışan mafya bozuntuları, kirli paralarını aklayanlar, uyuşturucuyu Türkiye'den pazarlayanlar. Türkiye son 10 yılda kötü bir mafya filminin platosuna dönüşmüş durumda. Tek farkla bu filmde gerçek insanlar ölüyor. Gerçek ailelere ateş düşüyor. Masumların kanı gerçekten dökülüyor. Yetkililer ise katillerle fotoğraf çektiriyor, ya da bu kötü filmi kıllarını kıpırdatmadan izlemeye devam ediyor.

En önemli mafya liderleri Türkiye'ye geldiler

Öte yandan Kılıçdaroğlu, paylaştığı videonun son kısmına Meclis'te yaptığı bir konuşmayı koydu. Kılıçdaroğlu o anlarda şunları kaydetti:

"Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. ne yaptılar Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de oturdular, Türkiye'de daire aldılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin! diyorum."