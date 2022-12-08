Mbaye Diagne: Bence Icardi ilk 3'te bile değil!

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, eski takımı Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi hakkında söylediği sözlerle gündem oldu.

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Galatasaray'dan VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, eski takımının golcüsü Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti. Senegalli forvet, Spor Toto Süper Lig'de çok iyi golcüler olduğunu ancak Icardi'yi ilk 3'te görmediğini söyledi.

İşte Diagne'nin "Türkiye'de en iyi forvet kim?" sorusuna verdiği cevap:

"1 numara Gomis'tir. 37 yaşında ve hâlâ goller atıyor. Gerçeği söylemek gerekirse, burası hiç kolay bir lig değil. Burada goller atabilmek gerçekten zor. Gomis ise halen bunu başarıyor. Icardi iyi bir isim ama önce Gomis'in yaptıklarını yapmalı, yani gol atmalı. Türkiye'de çok iyi golcüler var ve Icardi bence ilk 3'te bile değil. Asıl yapması gereken işi, yani goller atmayı başardığında onun için de aynı şeyleri söyleyebilirim ama şu an bana göre sadece iyi bir isim." ifadelerini kullandı.

"Üzüldüm, asla pes etmeyeceğim"

Senegal formasıyla Dünya Kupası'nda oynayamamasını da değerlendiren Diagne, "Senegal Milli Takımı'na seçilmediğim için üzüldüm tabii ki. Ancak bu, şu an orada görev yapan teknik adamın tercihi. Daha önümde uzun bir süre var. Dolayısıyla asla pes etmeyeceğim, ki karakterim de zaten buna müsade etmez. Bir dahaki turnuvada Senegal Milli Takımı'nda yer alabilmek için performansımı artırmaya çalışacağım" dedi.