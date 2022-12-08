BIST 4.856
DOLAR 18,64
EURO 19,66
ALTIN 1.072,69
HABER /  POLİTİKA

Bakan Nebati: Güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz

Bakan Nebati: Güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarıyla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir bütçe hedefi doğrultusunda bugün, bakanlığımızdaki kıymetli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gün boyu, yoğun bir mesaide çalışmalarımızı sürdürdük. Sağlam ve ihtiyatlı kamu maliyesi politikalarımızla, güçlü Türkiye'nin inşası için orta ve uzun vadeli bir perspektif anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürecek, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan, kadın meclis üyesine hakaretten beraat etti
Tanju Özcan, kadın meclis üyesine hakaretten beraat etti
Mbaye Diagne: Bence Icardi ilk 3'te bile değil!
Mbaye Diagne: Bence Icardi ilk 3'te bile değil!
Petrol krizini yaratan Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı
Petrol krizini yaratan Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı
Bakan Akar'dan Finlandiyalı mevkidaşına: Gözle görülür somut adımlar bekliyoruz
Bakan Akar'dan Finlandiyalı mevkidaşına: Gözle görülür somut adımlar bekliyoruz
TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
Türkiye'yi ayağa kaldıran o fotoğrafın perde arkası
Türkiye'yi ayağa kaldıran o fotoğrafın perde arkası
Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu
Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu
'Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı? Bakan Karaismaioğlu açıkladı
'Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı? Bakan Karaismaioğlu açıkladı
Bakan Vahit Kirişci, 'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
Bakan Vahit Kirişci, 'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı
Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu
Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu
Kılıçdaroğlu'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'a telefon
Kılıçdaroğlu'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'a telefon