BIST 4.856
DOLAR 18,64
EURO 19,68
ALTIN 1.071,69
HABER /  DÜNYA

ABD'de eşcinsel evliliklere yasal koruma Joe Biden'ın imzasına kaldı

ABD'de eşcinsel evliliklere yasal koruma Joe Biden'ın imzasına kaldı

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evliliği yasal korumaya alan tasarıyı oy çokluğu ile kabul etti. Tasarı yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

Abone ol

ABD'de kürtaj konusundaki tartışmalar kadar eşçinseller evliliklerin yasal koruma altına alınması da tartışma konusu.

Uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Biden imzalarsa yasalaşacak

AA'Nın haberine göre Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenlemeyi oyladı.

Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Nebati: Güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz
Tanju Özcan, kadın meclis üyesine hakaretten beraat etti
Tanju Özcan, kadın meclis üyesine hakaretten beraat etti
Mbaye Diagne: Bence Icardi ilk 3'te bile değil!
Mbaye Diagne: Bence Icardi ilk 3'te bile değil!
Petrol krizini yaratan Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı
Petrol krizini yaratan Avrupa, Türkiye'yi suçlamaya kalktı
Bakan Akar'dan Finlandiyalı mevkidaşına: Gözle görülür somut adımlar bekliyoruz
Bakan Akar'dan Finlandiyalı mevkidaşına: Gözle görülür somut adımlar bekliyoruz
TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası
Türkiye'yi ayağa kaldıran o fotoğrafın perde arkası
Türkiye'yi ayağa kaldıran o fotoğrafın perde arkası
Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu
Batılı yaptırım tehdidi sonrası SOCAR Türkiye'ye Rus petrol akışını durdurdu
'Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı? Bakan Karaismaioğlu açıkladı
'Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı? Bakan Karaismaioğlu açıkladı
Bakan Vahit Kirişci, 'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
Bakan Vahit Kirişci, 'Sözleşmeli üretimi zorunlu kılacağız'
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan asgari ücret ve enflasyon mesajı
Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu
Milli muharip uçağın ilk uçuş tarihi erkene çekildi Temel Kotil duyurdu