Meclis'te skandal sözler: Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak

HDP'li Ömer Öcalan TBMM kürsüsünde, "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" sözlerini sarf etti. Öcalan'a sert tepkiler yükselirken, MHP'li Levent Bülbül, bunları zorla yapmak isteyenlerin sarı torbalara girdiğini vurguladı.

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Bugün TBMM Genel Kurul'unda, Kültür Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın 2023 bütçe görüşmeleri görüşülüyor. Söz konusu bütçe görüşmeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da tansiyonu yüksek bir havada geçiyor.

Öcalan'dan bölücü sözler: Bu dil konusunda ısrarcıyız

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacak" diyerek partisi adına bölücü açıklamalarda bulundu:

"Hem Kürtçe dilinin resmî bir dil olması için hem de ana dilde eğitim dili olması için büyük bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu cumhuriyetin yüz yıllık tarihinde bir asimilasyon tarihî olduğunu unutmayalım. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına giriliyor. Bu 2’nci yüzyılda ret ve inkar kabul edilmeyecek. Biz bu dil konusunda ısrarcıyız, geri adım atmayacağız."

Ak partili taşdoğan: Türkçe söyle de anlayalım

HDP'li Ömer Öcalan bu sözlerinin ardından Kürtçe bir şiir okudu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türkçe söyle de anlayalım." diyerek Ömer Öcalan'a tepki gösterdi. Ömer Öcalan, tepkilere karşı, "İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için zorla alışacaksınız." sözlerini sarf etti.

Mhp ve İyi parti'den öcalan'a sert tepki: Zorla yaptırmak isteyenlerin sonu sarı torba

MHP ve İYİ Parti sıralarında da HDP'li Ömer Öcalan'ın skandal ifadelerine tepkiler yükseldi. Konuşma sonrası söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:

"Bu memleketin milli mücadele dönemi hikaye dense de en çarpıcı gerçekleridir. Türkçe bilmeyen analarımızın ay yıldıza sarılarak, kahramanca mücadele ederek kazandık bu milli mücadeleyi. O hatibin Türkiye’de alışacaksınız zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyene hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler."

TBMM'de HDP'ye karşı tansiyonun yükselmesi sonrası oturumu yöneten Nimetullah Aydoğmuş oturuma ara verdi. MHP ve HDP milletvekili arasındaki tartışma ara boyunca devam etti.