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282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! İşte tayinlerin tam listesi

282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! İşte tayinlerin tam listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişti...

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HSK'nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

İşte görev yeri değiştirilen hakim ve savcıların tam listesi...

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