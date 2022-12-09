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Fenerbahçe Beko'dan Berlin'de tarihi fark

Fenerbahçe Beko'dan Berlin'de tarihi fark

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'i 104-75 yenerek liderliğini sürdürdü.

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THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'le karşılaştı.

Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmayı maçın başından beri üstün oynayan Fenerbahçe Beko, 104-75'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından EuroLeague'de 10. galibiyetini alan temsilcimiz liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko, gelecek hafta deplasmanda Olympiakos’la karşılaşacak. Üst üste 9. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren Alba Berlin ise Virtus Bologna deplasmanında sahne alacak.

ALBA Berlin’de Jaleen Smith 15 sayı, 1 ribaund, 1 top çalma; Johannes Thiemann 10 sayı, 3 ribaund; Ben Lammers 12 sayı, 2 ribaund, 3 top çalmayla oynadı.

Fenerbahçe Beko’da ise Carsen Edwards 13 sayı, 1 ribaund, 8 asist, 1 top çalma; Marko Guduric 13 sayı, 1 ribaund, 6 asist; Johnathan Motley 11 sayı, 6 ribaund; Tonye Jekiri 10 sayı, 9 ribaund; Nigel Hayes-Davis 10 sayı, 2 ribaund, 2 top çalma; Nick Calathes 10 sayı, 6 ribaund, 7 asist; Devin Booker 10 sayı, 3 ribaundla mücadele etti.

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