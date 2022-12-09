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EYT'de yaş sınırı olacak mı? Milyonları ilgilendiren EYT kulisi Barış Yardaş açıkladı

EYT'de yaş sınırı olacak mı? Milyonları ilgilendiren EYT kulisi Barış Yardaş açıkladı

EYT'de yaş sınırı iddiası EYT'lileri üzdü. EYT ile ilgili edindiği kulisi paylaşan yazar Barış Yarkadaş, "Hem işverenler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı ciddi bir lobi yaparak EYT'de önce erkeklerin 52, kadınların da 50 yaşında emekli olmasına ilişkin bir çalışmaya dönüşüyor" dedi.

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EYT düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı merak konusu oldu. Gözlerin çevrildiği alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam bütçe görüşmelerinde yaş şartı ile ilgili bir şey demedi, düğüm çözülemedi.

Yazar Barış Yardakaş tv00 Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili Yarkadaş dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

"Sayın Bilgin de sadece işverenleri dinliyor"

"Ne yazık ki EYT toplumun beklediği şekilde çözülmeyecek" diyen Yarkadaş "Mesele 9 Eylül 1999’dan önce işe girenlerin 5 bin iş gününü tamamladıklarında emekli olabilmeleriydi. Edindiğim bilgiye göre sayın Vedat Bilgin'in yaş sınırı olmadan 5 bin iş gününü dolduran çalışanların gerekli şartları yerine getirip emekli olması yönündeydi. Fakat iş dünyası Bakan Bilgin’e giderek böyle bir uygulama hayata geçtiğinde 1,5 milyon kişinin aynı anda emekli olacağını, bunun hem bir eleman kaybına yol açacağını hem de işverenlerin ciddi anlamda tazminatla karşı karşıya kalacaklarını anlatıyorlar. Sayın Bilgin de sadece işverenleri dinliyor. EYT'lilerin bir konfederasyonu var ama onları dinlemiyor. Hem işverenler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı ciddi bir lobi yaparak EYT'de önce erkeklerin 52, kadınların da 50 yaşında emekli olmasına ilişkin bir çalışmaya dönüşüyor bu." ifadelerini kullandı.

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