İşte Benim Stilim yarışmacısı ünlü eğlence mekanında herkesin önünde kocasını dövdü!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Cansu Nur Çufalı, ünlü eğlence merkezinde karşılaştığı kocası ünlü tekstilci Lusuf Yosi Özlevi'yi herkesin içinde dövdü. Kavga, Özlevi'nin, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" sözleri sonrası başladı...
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, boşanma davası süren ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi'yi polislerin gözü önünde dövdü. Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u görünce, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı.
Beni üç kadınla aldattı!
Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, geçen yıl evlendiği ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını iddia etmişti. Ardından bir televizyon programına katılan Çufalı, eşinin kendisini ünlü bir kadınla da aldattığını açıklamıştı. Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamıYosi Özlevi de, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti. Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.
Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun
Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.