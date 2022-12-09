İşte Benim Stilim yarışmacısı ünlü eğlence mekanında herkesin önünde kocasını dövdü!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, boşanma davası süren ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi'yi polislerin gözü önünde dövdü. Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u görünce, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine "Sen bana karışamazsın" diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı.