Benzine indirim! Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelmişti! 9 Aralık 2023 benzin ve motorin fiyatları...

Dün (8 Aralık) benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısı benzine bir indirim daha geliyor... İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Motorine indirim var mı? İşte 9 Aralık güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Prent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Petrol fiyatları dibe vururken, 8 Aralık Çarşamba günü benzine 2 lira 13 kuruş, motorine ise 1 lira 88 kuruş indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, araç sahiplerine bir güzel haber daha geldi.

Benzine 75 kuruş indirim var

Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelen benzine bu gece yarısından itibaren yani 10 Aralık 2022 itibariyle 75 kuruş indirim bekleniyor. İndirim gece yarısı pompaya yansıyacak. Böylece benzin 2 günde yaklaşık 3 lira ucuzlamış olacak. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.