BIST 4.856
DOLAR 18,64
EURO 19,71
ALTIN 1.075,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Penceresi duvara açılan dairesi için istediği kiraya bakın! Bir de şartı var

Penceresi duvara açılan dairesi için istediği kiraya bakın! Bir de şartı var

İSTANBUL'da harabe daireler için istenen kira bedelleri gündem olmaya devam ediyor. Zeytinburnu'nda ev sahibi, penceresi duvara açılan yıkık, dökük, rutubetli doğal gazsız giriş kattaki evine 6 bin TL kira istedi. Ev sahibi ayrıca 'kiracı temiz olacak' şartı getirdi.

Abone ol

İstanbul'da son yılda kira fiyatları aldı başını gitti. Artan kira fiyatlarıyla birlikte fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 

Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı binanın girişindeki harabe bir daire için istenen kira dudak uçuklattı. Duvarları yıkık, dökük ve kirli olan evin penceresi de duvara açılıyor. 6 bin TL kira istenen daire için bir de 6 bin depozito istendi.

Duvarlarda rutubet izleri

Duvarları, banyosu ve mutfağı 4 tarafı perişan... Ev sahibinin gün yüzü görmeyen eve istediği kira dudak uçuklattı. Fahiş fiyata harabe sunan ev sahiplerine bir yenisi daha eklendi. 3 katlı binanın girişinde bulunan dairede nefes almak bile imkansız. Bir ev sahibi Zeytinburnu'ndaki yıkık, dökük, kirli hatta doğal gazsız evine 6 bin TL kira istedi. Asgari ücretten bile fazla para ödenmesi istenen evin duvarlarında çatlaklar, rutubet izleri vardı. Banyosunun hali de haraptı.

'Kiracı temiz olacak' şartı

Show Haber'in haberine göre 6 bin TL depozito isteyen ev sahibinin başka talepleri de vardı. Evinde oturacak kişinin bayan olmamasını isteyen ev sahibi, kirden geçilmeyen evinde oturacak kişinin temiz olmasını da istedi. Penceresi duvara açılan dairenin kira fiyatı da pazarlığa kapalıydı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sözleşmeliler nasıl kadroya geçecek detaylar belli oldu
Sözleşmeliler nasıl kadroya geçecek detaylar belli oldu
Benzine indirim! Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelmişti! 9 Aralık 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine indirim! Dün 2 lira 13 kuruş indirim gelmişti! 9 Aralık 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Babam ve dedem yıllarca taciz etti! Geneleve satıldım günde 40 erkekle... Her satırı iğrenç
Babam ve dedem yıllarca taciz etti! Geneleve satıldım günde 40 erkekle... Her satırı iğrenç
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Milyonları ilgilendiren EYT kulisi Barış Yardaş açıkladı
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Milyonları ilgilendiren EYT kulisi Barış Yardaş açıkladı
Hürriyet'te Abdülkadir Sevi'nin kafası karıştı, Ahmet Hakan 'kanıt' gösterdi!
Hürriyet'te Abdülkadir Sevi'nin kafası karıştı, Ahmet Hakan 'kanıt' gösterdi!
Acun Ilıcalı açıkladı! Hull City'den sonra bir kulüp daha satın alıyor!
Acun Ilıcalı açıkladı! Hull City'den sonra bir kulüp daha satın alıyor!
ABD terör örgütüne yardımda ufak bir kesintiye gitti
ABD terör örgütüne yardımda ufak bir kesintiye gitti
ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu
ABD'de 65 yıl önce cinayete kurban giden çocuğun kimliği DNA teknolojisi ile bulundu
İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması! Bizimle ilgisi ve yetkisi yok
İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması! Bizimle ilgisi ve yetkisi yok
ABD'den Türk işadamı Sıtkı Ayan'ın şirketlerine yaptırım kararı! Sıtkı Ayan kimdir?
ABD'den Türk işadamı Sıtkı Ayan'ın şirketlerine yaptırım kararı! Sıtkı Ayan kimdir?
'Ben masadan kalksam birileri kurban keser' diyen Meral Akşener: İmamoğlu aday gösterildiğinde...
'Ben masadan kalksam birileri kurban keser' diyen Meral Akşener: İmamoğlu aday gösterildiğinde...
282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! İşte tayinlerin tam listesi
282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! İşte tayinlerin tam listesi