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Arnavutköy'de enişte kayınçolarına sokak ortasında kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de enişte kayınçolarına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Arnavutköy’de sokakta yürüyen 2 kardeş iddiaya göre enişteleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aile arasında geçmiş zamanlardan kalan husumet nedeni ile gerçekleştiği düşünülen saldırı yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Fetih Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, enişteleri ile daha önceden yaşadıkları bir problem nedeniyle husumetleri olan İsa ve Ömer Yıldız kardeşler evlerine gitmek için girdikleri bir sokakta hafif ticari aracın içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yapılan saldırı sonucunda Ömer Yıldız bacağından yaralanırken kardeşi İsa Yıldız göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsa Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ise saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen eniştenin peşine düştü.

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