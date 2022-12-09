Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirildiği kızı için Diyanet'ten açıklama

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşında kızı evlendirdiği iddiaları ile olay oldu. Şimdilerde 24 yaşında olan kızı yıllarca tecavüze uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Olaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, suskunluğunu bozdu. Açıklamada "“Çocuk haklarının korunması ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur" denildi.

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6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran kızın durumu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi oldu.

Olayın kamuoyunun 1 numaralı konusu haline gelmesiyle birlikte Diyanetin sessiz kaldığı eleştirileri yapıldı. Diyanet söz konusu olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur."

Vakıf olayla ilgili ne dedi?

Hiranur Vakfı, bir yöneticilerin adının karıştığı skandal konusunda kısa bir açıklama yaptı ve konunun adalete iletildiğini belirtti. Kurumsal olarak konunun, kendileri ile ilgisi olmadığını belirten vakfın açıklaması şöyle:

"Vakfımızın ismi zikredilerek verilen haberin içeriğinde yer alan ve mahkemelere intikal etmiş konu ile kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Süreci devam eden bir davanın iddianamesinde yer alan suçlamalar dava sonuçlanmadan sadece iddiadan ibarettir. Vakıf yönetimi olarak dava sürecini takip edeceğiz. Hukuk sistemimize güveniyoruz ve mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz.