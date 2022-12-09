Cübbeli Ahmet Hoca'dan 6 yaşında evlendirilen H.K.G. ile ilgili şok iddialar! Çarşafı çıkarmış mini etek giymiş, LGBT ve komünistlerin elinde

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in o dönem 6 yaşındaki kızı H.K.G., olayıyla ilgili "Çocuk istismârı yapanlara da râzı gelenlere de Allâh lânet eylesin!" diye beddua etti. Her söylenene kanıtlarını görmeden inanılmamasını isteyen Cübbeli Ahmet Hoca, H.K.G.'nin 2 senedir çarşafı çıkarıp mini etek giydiğini ve kimlerin eline düştüğünün bilinmediğini söyledi.

Türkiye günlerdir İsmailağa cemaati hocalarından Yusuf Ziya Gümüşel'in, hızı H.K.G.'yı 6 yaşında iken 29 yaşındaki bir müridiyle evlendirmesiyle ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok iddialar geldi. "Tarikat ve cemaatlerin her ferdini namus iftiralarıyla zan altında bırakanlara cevabım" başlıklı bir video yayınlayan Cübbeli Ahmet Hoca, Çocuk istismârı yapanlara da râzı gelenlere de Allâh lânet eylesin!" dedi. Ardından da savcılığa yaptığı suç duyurusuyla kamuoyunu sarsan Gümüşel'in kızı H.K.G. ile ilgili şok eden açıklamalar yaptı...

Kendilerinden olunca 'tık' yok ama...

Her habere inanılmamasını isteyen Cübbeli Ahmet Hoca, kaynağı Cumhuriyet gazetesi, Sözcü gazetesi olan haberler konusunda cemaatini uyarıp, "Bunların din hassasiyeti yok, haberi yazanların din hassasiyeti yok" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu kadar namussuzluk, soysuzluk, yolsuzluk olurken kendilerinde olursa 'tık' yok, haber yok! Ama başka bir yerde laf çıksa, mahiyeti belli değil, delil yok bir şey yok, onu yayarlar" diye konuştu.

Böyle durumlarda iyice araştırma yapılmasını, delilsiz ispatsız sövüp saydıktan sonra hakikatin öyle olmadığı ortaya çıkar, pişman olursunuz ama pişmanlık da fayda vermeyeceğinin altını çizen Cübbeli Ahmet Hoca, Gümüşel'in kızı H.K.G. ile ilgili de isim vermeden şu bilgileri paylaştı:

İki sene önce çarşafı çıkarıp mini etek giymiş

- Doğru şahit ister, delil ister. Burada bir gayrı meşruluk var mıdır, burada bir zina var mıdır, taciz ve tecavüz var mıdır? Bu işler ya gözle görmek ya da 4 şahitli delil ister.

- Bu delillere sahip olmayanların internet haberleriyle, hele bir de 'çarşafı çıkarmış, mini etek giymiş, iki senedir kimlerin elinde olduğu sabit olmayan, LGBT'ci, komünist, feminist derneklerin elinde bulunan'ların laflarıyla Müslüman aileleri zan altında bırakmak Müslümanlara yakışmaz.

İslam'a uygun olan laik düzene uymayabilir

- Onun için yargıya intikal etmiş konular varsa, yargıda bunlar delillendirilir şahitler dinlenir buna bakılır...

- Nerde kaldı ki İslam'a göre meşru olanla, laik düzende meşru olan bazen uyar bazen uymaz. Mesela şimdiki düzende zina serbest. İslam'da serbest mi!..

HDP binalarında 10-12 yaşlarındaki kızlara tecavüz edilirken...

- Şimdi ispatı olmayan, delili olmayan bir sürü yalan yanlış bilgilerle dolu bir olay ortaya çıktı...

- HDP binalarında yüzlerce kızın, 10;12 yaşlarındaki kızın gelenin gidenin tecavüzüne uğradığı bu kadar olay, delilli olay verken bir kere "haysiyetsizler" dediniz mi?