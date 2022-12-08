Burak Yılmaz kararını açıkladı! Transfer iddialarını yalanladı

Antalya'da hazırlık kampı geçiren Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan Süper Lig'e döneceği iddialarını yalanlayan golcü oyuncu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan övgüyle bahsederken, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler hakkında "Nazar değmesin, gururla takip ediyorum" dedi. İşte Burak Yılmaz'ın çarpıcı açıklamaları...

2022 Dünya Kupası için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımlardan Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer sorusuna yanıt

Hakkında transfer iddialarıyla ilgili Burak Yılmaz, "Finali Fortuna Sittard'da yapacağım. Penaltıyı kaçırdıktan ve gelen yorumlardan sonra artık Türkiye'de artık oynamamam gerektiğini hissettim. Adana Demirspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe... Kim olduğunun bir önemi yok, futbol hayatımı yurt dışında ve Fortuna Sittard'da bitirmek istiyorum. 5 senelik imza attım. Gittiğim her takıma 5 senelik imza attım ama zaman neyi gösterir bilmiyorum." şeklinde konuştu.