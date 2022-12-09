6 yaşında evlendirilen kızın eşiyle ses kaydındaki şok diyalog! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı birbirine girdi

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı gündeme oturdu. TV100'deki Sağlı Sollu programında Barış Yarkadaş 6 yaşında evlendirilen kızın kocasıyla olan ses kaydındaki diyalogları okumaya başlayınca kavga patlak verdi. Hacı Yakışıklı ses kaydındaki diyaloğun okunmasından rahatsız oldu. 'Bunları dinlemek zorun mıyız' diyence Barış Yarkadaş'la birbirlerine girdiler.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirildiğini söyleyerek 18 yıl sonra yargıya giden kızı H.K.G'nin iddiaları gündeme oturdu. H.K.G'nin dava dosyasına giren ve eşi Kadir İstekli'nin 6 yaşındaki evliliği doğruladığı ses kaydı TV100'de tartışma konusu oldu. Söz konusu ses kaydını H.K.G almıştı ve eşi Kadir İstekli vahim olayı doğrulayan ifadeler kullanıyordu.

6 yaşında evlenen kızın kocasıyla ses kaydı

Bu ses kaydındaki diyalogları TV100'deki Sağlı Sollu programında Barış Yarkadaş okumaya başlayınca kavga patlak verdi. Diyalogları başta sessizce dinleyen Hacı Yakışıklı bir süre sonra duyduklarından rahatsız olup 'Bunları dinlemek zorunda mıyız' diyerek Barış Yarkadaş'ın okumasını engelledi. Bu da ikili arasında kavga çıkardı.

6 yaşında evlendirilen kızın eşiyle ses kaydında ne var?

H.K.G.'nin mahkemeye delil olarak sunduğu ses kaydı eşi Kadir İstekli ile arasında geçen 6 yaşındaki evlenme olayına dair. H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli bu kayıtta 6 yaşında evlenmeyi doğruladığı gibi kızın babasının da buna onay verdiğini teyit ediyor. İşte o ses kaydındaki diyaloglar:

H.K.G: “Pendik’te gittiğim bir doktor vardı ya, o açık açık konuşmuştu benimle. Belki de haklıydı. ‘Bu adam sana 6 yaşında tecavüz etmiş, 6 yaşından 14 yaşına kadar her gün tecavüz etmiş…”

Kadir İstekli: Tecavüzle ne ilgisi var… Nereye getiriyorsun lafı. Karının konuştuğu da saçmalık.”

Her doktora gitmeyeceksin işte...

Kadir İstekli: “Her doktora gitmeyeceğin işte. Anan da öyle demişti. Yani bu yolda olmayan doktorlar iyi karşılamaz, uygun karşılamaz diye söylemişti zaten.”

H.K.G.: “Onun ilk başta yönlendirdiği doktor vardı. Ben ona söyledim işte böyle böyle.”

Kadir İstekli: “Allah Allah… onların ağzı ile konuşuyorsun. Ya ne tecavüzü ne alakası var.”

6 yaşındayken ilişkiye girmesek mutlu olurduk

H.K.G: Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik, kesin mutlu olurduk biz ya değil mi?”

Kadir İstekli: “Yani orası öyle dediğin gibi de…”

H.K.G.: “6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı.”

Kadir İstekli: “Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu.”

H.K.G.: Ama telafi de olmuyo.

Şu an kızım olsa 6 yaşında evlediririm ama...

Kadir İstekli: “Yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz, psikoloji. Bilmeden yapılmış olan bir hareket. Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem.”

H.K.G.: “Babam nasıl düşünmedi.”

Kadir İstekli: “Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyo. Bırak sende Allah Allah.”

Geriye dönülmüyo işte...

H.K.G: “Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi… Hadi bir defa, iki defa, sonra gözetlersin. Nasıl desem, kızının durumunu gözetlersin… Yıllarca böyle devam etti. Yani bir değil, iki değil. Her gün sıkıntı yani. Gerçekten çok büyük sıkıntı hocam.”

Kadir İstekli: “Geriye dönülmüyo, dönülmüyo işte.”

Sen konuşana kadar sıkıntını bilmiyorduk

H.K.G: “İşte, çünkü küçücüğüm. Anlam veremiyorum nasıl desem. Gerçekten zor, benim için zor yani. Benim açımdan da düşünmelisiniz. Babam da benim açımdan düşünmeli biraz.”

Kadir İstekli: “Daha düne kadar, sen konuşana kadar biz böyle bir sıkıntının olduğunu bilmiyorduk ki ya Allah Allah…”

H.K.G.: “Ama insan nasıl bilmez.”

Kadir İstekli: “Bilmiyo insan işte. Niye psikoloji mi okumuşum ben, okumamışım ki…”