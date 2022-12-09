7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlenebilir! 6 yaşındaki kızla TT olan Nurettin Yıldız videosu

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi tartışmaları sürüyor. Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız vaktiyle yayınladığı bir videoda çocuk evliliğine onay veriyor. 7 yaşındaki bir kız çocuğu 25 yaşındaki erkekle evlenebilir diyen Nurettin Yıldız, henüz adet görmemiş bir kız çocuğunun bile evlendirilebileceğini söylüyor. 6 yaşındaki kızın evlendirildiğinin ortaya çıkması ile bu video yeniden gündem oldu.

İSTANBUL'daki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi çocuk yaştaki evlilikleri tartışmaya açtı. Çocuk evlilikleri tartışmasıyla birlikte de Nurettin Yıldız'ın bir videosu yeniden gündeme oturdu.

7 yaşındaki kız 25 yaşındaki erkekle evlendirilebilir

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ın söz konusu videosunda çocuk evlilikleri caiz mi sorusuna açıklama getiriyor. Nurettin Yıldız'ın iddiasına göre küçük çocukların evlenmelerinde hiç bir sorun yok. 7 yaşındaki bir kız çocuğu 25 yaşındaki bir erkekle evlendirilebilir. Söz konusu videoda şöyle diyor:

-Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle, veya 7 yaşında bir erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur.

Evlilik için bir yaş sınırı yok

-Kur'ana iman eden bütün müslümanlara için evlilik için bir yaş söz konusu değildir. “10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur...

Adet gördüğünde evlenebilir

-11 yaşında aybaşı olduğuna göre bir kız ortalama 10-11 yaşında olduğuna göre, sıcak bölgelerde 9-10 yaşında olur, ne demiştik aybaşı 9 yaşında başlar demiştik, demek ki aybaşı olmamışlar da boşandıklar zaman üç ay iddet bekleyecekler bir daha evlenebilmeleri için..