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İsmailağa Hocası Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını evlendirmesi! İlk duruşma 22 Mayıs 2023'te

İsmailağa Hocası Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını evlendirmesi! İlk duruşma 22 Mayıs 2023'te

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı K.K.G.'yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 22 Mayıs 2023 günü yapılmasına karar verdi.

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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını dini nikahla evlendirmesiyle ilgili davanın görülmeye başlanacağı tarih belli oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı skandal olayla ilgili iddianame hazırlamıştı. İddianamede, H.K.G.'nın savcılığa sunduğu gelinlikli fotoğraflar ve Kadir İstekli'nin itiraflarının yer aldığı ses kaydı da yer aldı. 

Çocuğun zincirleme cinsel istismarı

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği K.İ. hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 22 Mayıs 2023 günü yapılacak

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma günü verdi. Tutuksuz sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve K.İ., 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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