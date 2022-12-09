Metro hatlarına yeni düzenleme bu saatlerde kapalı

Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.