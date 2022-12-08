İBB, 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in kurduğu Hiranur Vakfı'nı mühürledi!

İSTANBUL'da 6 yaşındaki kızını dini nikahla 29 yaşındaki adamla evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in kurucusu olduğu İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapatılarak kapısına mühür vuruldu.

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Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirmesini ve cinsel istismar suçlamasıyla açılan davayı konuşuyor. Tepki çeken olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.

Sancaktepe'deki merkezine 'imar' mühürü

İBB yetkilileri, Sancaktepe’deki Hiranur Vakfı’nın binası hakkında yasal işlem uygulayarak, binayı mühürledi. Mühür yazısında, “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 52. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

3 ayda Sancaktepe Belediyesi cevap vermedi

Sancaktepe'de 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi. İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesine kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı.

İkinci yazıya "İşlem devam ediyor" cevabı

İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı.

Kaçak külliye iskan alınmadan kullanılmaya başlandı

3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürledi.

Bundan sonra ne olacak?

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.