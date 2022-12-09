6 yaşındaki kızını evlendiren İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel ilk kez konuştu! Kızını suçladı...
İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında evlendirilip ardından uzun yıllar tecavüz ve cinsel istismara uğrayan kızıyla ilgili ilk kez konuştu. Kızının başkalarının kontrolünde olduğunu savunan Gümüşel, H.K.G.'nin anlattıklarının sadece iddia olduğunu iddia edip, kendisine karşı 'masumiyet karinesi'ne uygun davranılmasını istedi. Kendisi üzerinden İslam'a saldırıldığını öne sürdü.
6 yaşında dini nikahla 29 yaşındaki Kadir İstekli adlı müridle evlendirildiği iddiasıyla yargıya başvuran H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, dün çocuklarına yaptırdığı açıklamanın ardından bugün de kendisi yazıı bir açıklama yaptı. Gümüşel, kızını suçlarken, yargısız infaz yapıldığını savundu. Kızının suçlamalarının "İddia" kapsamında olduğunu savunan Gümüşel, "masumiyet karinesinin" ihlal edildiğini ileri sürdü.
İşine gelmeyen konuları görmezden geldi
"Kızının reşit yaşta evlendirildiğini" belirten Gümüşel, açıklamasında, kızının 6 yaşında iken 29 yaşında birisiyle dini nikahla evlendirilip evlendirilmediğine, ardından kendisinden büyük bir kişi ile reşit yaşa gelene kadar aynı evde yaşamaya zorlanıp zorlanmadığına açıklık getirmedi. Kızının mahkemeye sunduğu Kadir İstekli'nin 6 yaşında evlilik ve tecavüzü ikrar ettiği ses kayıtlarını da görmezden geldi.
Kendisi üzerinden İslam'a saldırılıyormuş
Yusuf Ziya Gümüşel açıklamasında, "Haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgâhlanmış bir projenin ürünüdür" iddiasını dile getirdi. Gümüşel açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
Bir takım yapıların etkisine girerek boşandı
- Söz konusu haberdeki iddiaların sahibi olan kızımız, İslami ve hukuki kurallara uygun olarak medeni kanunun reşit saydığı yaşta evlenmiş olup bu konuda ailemizin ve başka kişilerin hiçbir baskısı olmamıştır. Son yıllarda ailevi sorunlar sebebiyle psikolojik sıkıntılar yaşayan 26 yaşındaki kızımız, birtakım yapıların etkisine girerek, eşinin evinden ayrılmış, başka bir yerde yaşamaya başlamış ve 12.10.2021 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.