Hiranur Vakfı'na bir darbe daha! Şikayet yağdı erişime kapatıldı

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in o dönem 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi evlendirmesi ve yıllarca cinsel istismarina göz yumması iddiasının ardından Türkiye ayağa kalktı. İBB Hiranur Vakfı'nı kapatmıştı bugün ise internet sitesi kapatıldı.

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, altı yaşındaki kız çocuğunu "imam nikahıyla" evlendirip, cinsel istismara uğramasına neden olması sebebiyle açılan “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” davası ülkeyi dehşete düşürürken, gelen tepkilerden dolayı vakıf, internet sitesini kapattı.

Türkiye, günlerdir bir kız çocuğunun maruz kaldığı korkunç istismarı konuşuyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, altı yaşındaki kız çocuğunu "imam nikahıyla" evlendirip, cinsel istismara maruz kalmasına sebep olması ülkeyi ayağa kaldırdı. Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve çocuğun imam nikâhıyla evlendirildiği K.İ. hakkında, “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.

Vakıf ilgimiz yok dedi ama...

Vakıf, üç gün önce internet sitesinden “Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu. İddianamede yer alan suçlamaların dava sonuçlanmadan, “sadece iddiadan ibaret olduğu” belirtilen açıklamada, vakıf yönetiminin dava sürecini yakından takip ettiği ifade edilmişti.

İBB'den vakfın kaçak binasına mühür

Kamuoyu, olaya ilişkin tepkisini dile getirip davayı gündemde tutarken, altılı masa başta olmak üzere muhalefet liderlerinden de tepki yağdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü ekipleri de, dün Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi.

İnternet sitesi kapatıldı

Yaşanan tüm bu gelişmelerin sonrasında da Hiranur Vakfı’nın internet sitesinin kapatıldığı ortaya çıktı.