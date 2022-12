Celine Dion'dan kötü haber! Ünlü şarkıcı milyonda bir görülen ve tedavisi olmayan hastalığa yakalandı!

Yıllar boyunca, güçlü sesiyle hayat verdiği şarkılarla hem hafızalara hem de gönüllere yerleşen ünlü şarkıcıdan korkunç bir haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, sadece milyonda bir kişide görülen ve tedavisi olmayan nadir bir nörolojik hastalığa yakalandığını, gözyaşları içinde duyurdu.

Abone ol

Dünyaca ünlü sanatçı Celine Dion, hayranlarını üzen bir haber verdi. 54 yaşındaki sanatçı ‘katı kişi sendromu’ ismindeki yürümesini ve şarkı söylemesini etkileyen bir hastalığa yakalandığını duyurdu. "My Heart Will Go On", "I Am Alive" ve "All By Myself" gibi dillere pelesenk olan şarkıların sahibi Dion, artık sahneye çıkıp şarkı söyleyemeyeceğini gözyaşları içinde aktardı. Dion’a hayranlarından binlerce destek mesajı ve beğeni geldi.

Tüm konserlerini iptal etti

Fransız ünlü sanatçı Celine Dion, sosyal medya hesabından sevenlerini üzen haberi duyurdu. Oldukça nadir görülen ve kasların kontrolsüz şekilde kasılmasına neden olan "Katı Kişi Sendromu" adı verilen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalandığını açıklayan Dion, uzun süredir sağlık sorunları ile boğuştuğunu belirtti. Yaklaşık 5.2 milyon takipçiye sahip olan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı yürümekte ve şarkı söylemekte de zorluklar yaşadığını ifade ederken, "Ne yazık ki, bu kasılmalar günlük hayattaki her hareketimi etkiliyor. Bazen yürürken zorluklar yaşıyorum. Bugün, bunları söylemek beni çok fazla incitiyor. Fakat Avrupa'da Şubat ayında başlaması planlanan turnem için hazır olmayacağım" diyerek Avrupa'da ve İngiltere'de gelecek yıl yapılması planlanan turnesini iptal edildiğini duyurdu.

"Tek istediğim şarkı söylemek"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan Dion, "Spor hocalarımla birlikte her gün gücümü ve eski performansımı yeniden kazanabilmek için çok fazla çalışıyorum. Fakat kabul ediyorum ki mücadele gerek. Tek istediğim, bütün hayatım boyunca yapmayı en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemek" ifadelerini kullandı.

Katı kişi sendromu nedir?

Yüksek ses veya hafif dokunuş gibi durumlarda tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden olur. Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" olduğu düşünülüyor. Bu hastalık bugüne kadar bilinen hastalıklardan çok farklı. Bir yazar için harfleri unutmak ya da bir dansçı için hareket yeteneğini kaybetmek ne anlama geliyorsa bu hastalık da ünlü şarkıcı için aynı anlama geliyor. Çok nadir görülen hastalığın bir etkisi olarak kişi, kimi zaman yürüyemez hatta konuşamaz duruma bile gelebiliyor.