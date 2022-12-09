Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı! Mahsur kaldılar 1 kişi hastanelik oldu

İSTANBUL Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel binasındakiler tahliye edilirken, söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi de trafiğe kapatıldı.

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İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale ediliyor. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı. Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.