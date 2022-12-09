İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması! Bizimle ilgisi ve yetkisi yok

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisi Yusuf Ziya Gümüşel‘in kızını altı yaşındayken evlendirdiği ve yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına yönelik fotoğraflar ve ses kaydı ortaya çıktı. İsmailağa, Gümüşel’in tarikatları ile ilgisi olmadığını açıkladı.

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Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğine yönelik iddialar gündeme oturdu. Bugün 24 yaşında olan H.K.G ailesini mahkemeye verirken vakıfla bağlantılı olan İsmailağa Cemaati'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır." denildi. Yayınlanan metinde şu ifadeler kullanıldı:

Gönül bağı var ama yetkisi yok

"Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır."

"Bize düşen yargılama sonucunu beklemek"

"Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın 'resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması' hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir. Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz. Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da "iddiaların iftira olduğu" kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır."