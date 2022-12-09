Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye ve Avrupa'ya çok sert sözler! Birlikte gelecek hayali kurmamız zor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'da konuşuyor. Pazar günü Rus lider Vldimir Putin'le bir görüşme yapacağını belirten Erdoğan, yine Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşeceğini duyurdu. Erdoğan, "Terör örgütlerine gizli açık destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayli kurmamızın zor olduğu açıktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Başkan Erdoğan, "Pazar günü Putin ile görüşeceğim. Zelenskiy ile de görüşmem olacak" dedi. Erdoğan, Batı'ya da terör konusunda sert eleştiriler yöneltti... İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- İnsanlığın ortak geleceğini selameti için herkes elini talşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz bölgesel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

- Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler oluşturdu.

- Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Pazar günü Putin'le görüşeceğim

- Krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak, yine sayın Zelenski ile görüşmem olacak. İstiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki krizin aşılması ülkemizin girişimleri sayesinde olabilir. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.

Avrupa ile gelecek hayali kurmamız zor

- Son dönemde yaşanan krizler, Avrupa'nın üzerine ina edilen refah mimarisinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren bir Avrupa ile ortak gelecek hayli kurmamızın zor olduğu açıktır.

- Bize uygulanan örtülü ambargoları saymıyorum bile. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen birliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız.

- Binlerce TIR silah, mühimmat Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiiştir. Gönderen ülke NATO'da beraber olduğumuz ülke. Yok diyor böyle bir şey. Video yayınlarını kendilerine gösteriyoruz.

Kimse bize hesap soramaz

- Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi biz vurduk. Benim diyen ülkeler acaba DEAŞ'la herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bunlarla mücadeleyi veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları yürütecek kararlılığa sahip olduğumuzu herkese gösterdik.

ABD'ye Yunanistan ve F-16 eleştirisi

- Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

- NATO'da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan'ın adalarını silahla donatıyorsun, biz hala F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde sizinle çözemedik.