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Caner Erkin'den Süper Lig devine yeşil ışık! "Boş sözleşmeyi imzalarım"

Caner Erkin'den Süper Lig devine yeşil ışık! "Boş sözleşmeyi imzalarım"

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için Beşiktaş'a haber gönderdi. 34 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılara dönmek için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin, yeniden Beşiktaş'ta oynamak için siyah beyazlı kulübe haber gönderdi.

"Boş sözleşmeye imza atarım"
Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun, kulübe haber göndererek, "Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. 

Güneş onay verirse imzalar atılacak
Beşiktaş Yönetimi'nin, Teknik Direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra harekete geçmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi durumunda tecrübeli oyuncu Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

En çok gol pasını o verdi
Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de 6 asiste imza atan Caner Erkin zirvede yer alıyor.

2016 yılında İtalya Serie A ekibi Inter'den Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin, 2020'de ise bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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