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Galatasaray'ın genç yıldızı Baran Aksaka'ya flaş davet! Komşu peşine düştü!

Galatasaray'ın genç yıldızı Baran Aksaka'ya flaş davet! Komşu peşine düştü!

Galatasaray'ın genç yıldızı Baran Aksaka'ya Bulgaristan 21 Yaş Altı Takımı'ndan davet geldiği belirtildi.

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Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de 29 Ocak 2003'te dünyaya gelen Baran Aksaka'nın annesi Bulgaristan Türk'ü. Bulgar kökenli çoğu çocuğa verilen Özgür ismini Baran da taşıyor. Özgür Baran Aksaka, annesi sayesinde Bulgaristan vatandaşlığına da sahip.

Galatasaray A Takımı'nda süre almaya başlayan genç yıldız adayı, sergilediği performansla Bulgar yetkililerini harekete geçirdi. Bulgaristan U21 Takımı, Baran'a davet gönderme kararı aldı.

Okan Buruk bırakmayacak
Alt yaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı hiç giyemeyen Baran Aksaka'ya bu flaş gelişme sonrasında Türkiye U21 Milli Takımı'ndan davet gelip gelmeyeceği merak konusu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hazırlık maçlarında oynattığı futbolcu, yaptığı asist ve attığı paslarla dikkat çekmişti. Anadolu'dan da birçok kulübün kiralamak istediği genç orta saha için Buruk'un tavrı net: 'Bizimle kalacak.'

Ne yaptı?
8 yaşından bu yana Galatasaray altyapısında olan Baran Aksaka, bu sezon 7'si U19 Süper Lig, 4'ü UEFA Gençlik Ligi, 4'ü Rezerv Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıktı.

1305 dakika sahada kalan 19 yaşındaki orta saha 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Baran'ın, sarı-kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

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