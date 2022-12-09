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Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Çiftçilere verilen destekler devam ediyor. Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere verilecek desteği açıkladı. Bakan Kirişci "1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Çiğ Süt Desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, Süt Analiz Desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, Zeytinyağı Desteği 45 milyon 789 bin 975 lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, Bireysel Sulama Hibe Desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, Tiftik Üretim Desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, Ar-Ge Desteği 3 milyon 347 bin 93 lira, Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Destğei 19 milyon 922 bin 200 lira ödenecek.

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