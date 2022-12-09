Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı 21 yaşındaki stoper Yerson Mosquera’yı kiralamak için girişimlere başladı.

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Galatasaray, devre arası transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kupa maçında sakatlanan Mathias Ross'un yerine stopere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı stoperi Premier Lig'de buldu.

Cimbom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Mosquera da ayrılığa sıcak bakıyor

Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Okan Buruk'un da transfere onay verdiği öğrenildi. Bu sezon İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper de başka bir takımda oynamaya sıcak bakıyor.

Geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edilen genç yıldız, Wolverhampton'da sadece 1 karşılaşmada forma giyebildi. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mosqura'nın Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç yıldızın kulübü ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.