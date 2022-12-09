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İstanbul Çatalca'da Aile Sağlığı Merkezi doktoru 4 kız çocuğunu taciz etti biri lösemi hastası

İstanbul Çatalca'da Aile Sağlığı Merkezi doktoru 4 kız çocuğunu taciz etti biri lösemi hastası

İSTANBUL Çatalca’daki Aile Sağlığı Merkezi’nde bir doktorun çocukları taciz ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. ASM'de görevli doktor, iddiaya göre muayeneye gelen dört kız çocuğunu taciz etti. Doktor, polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorun lösemi hastası bir çocuğu daha taciz ettiği ortaya çıktı.

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İSTANBUL Çatalca'daki 1. No'lu Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki kız çocuğu, doktorun kendisini taciz ettiğini söyleyince korkunç olay patlak verdi. Karakola giden aile, doktorun 4 çocuğu da istismar ettiğini öğrendi. 

Küçük kız eve gidip ağlayınca... 

İstanbul'da geçen Pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında ddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı’na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı.  Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi.

Aile hemen karakola gidince öğrendi

12 yaşındaki kızlarının başına geleni öğrenen aile hemen karakola koştu. Aile, karakolda başka çocukların da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla söz konusu doktordan şikayetçi olunduğunu öğrendi.  Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı’nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı.

Taciz ettiklerinden biri lösemi hastası

Olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Ailesinin yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı, ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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