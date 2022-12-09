BIST 4.922
DOLAR 18,65
EURO 19,68
ALTIN 1.074,18
HABER /  POLİTİKA

AK Parti başörtü teklifini 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sundu! Özlem Zengin açıkladı...

AK Parti başörtü teklifini 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sundu! Özlem Zengin açıkladı...

AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Teklif, AK Parti, MHP ve BBP'li 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte teklifin içeriğini açıkladı...

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ak Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Üç parti 336 imza ile...

- 336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz. Kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir.

- Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz.

Evlilik bir kadın bir erkekten oluşur

- Diğer konu da ailele müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı kimdir ifadesi ve ses kaydı: Kadir ayaklarımı okşadı ve...
Foto Galeri Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı kimdir ifadesi ve ses kaydı: Kadir ayaklarımı okşadı ve... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aselsan'ın hiç bilinmeyen hikayesi! Hala daha o anları anınca duygulanıyorum
Aselsan'ın hiç bilinmeyen hikayesi! Hala daha o anları anınca duygulanıyorum
BİM'in sahibi olan Topbaş ailesinin cemaat lideri olan ismi Osman Nuri Topbaş ilk kez konuştu!
BİM'in sahibi olan Topbaş ailesinin cemaat lideri olan ismi Osman Nuri Topbaş ilk kez konuştu!
Evlilik skandalının sonra İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı yollayıp talimat verdi!
Evlilik skandalının sonra İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı yollayıp talimat verdi!
Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper!
Galatasaray'a Premier Lig'den Kolombiyalı stoper!
CHP'li Veli Ağbaba'dan hükümete EYT'lilere yaş sınırı tepkisi EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin
CHP'li Veli Ağbaba'dan hükümete EYT'lilere yaş sınırı tepkisi EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 2 bin kişi alınacak
Bakan Nureddin Nebati müjdeyi duyurdu: 2 bin kişi alınacak
Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
Caner Erkin'den Süper Lig devine yeşil ışık! "Boş sözleşmeyi imzalarım"
Caner Erkin'den Süper Lig devine yeşil ışık! "Boş sözleşmeyi imzalarım"
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması! Bizimle ilgisi ve yetkisi yok
İsmailağa Cemaati'nden, Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması! Bizimle ilgisi ve yetkisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye ve Avrupa'ya çok sert sözler! Birlikte gelecek hayali kurmamız zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye ve Avrupa'ya çok sert sözler! Birlikte gelecek hayali kurmamız zor