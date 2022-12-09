AK Parti başörtü teklifini 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sundu! Özlem Zengin açıkladı...

AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Teklif, AK Parti, MHP ve BBP'li 336 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte teklifin içeriğini açıkladı...

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ak Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini Meclis'e sunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Üç parti 336 imza ile...

- 336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz. Kanunla teminat altına alınan kanunla değişir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmelidir.

- Teklifimizde; başörtülülerin de başı açıkların da hakkını savunuyoruz. Kısaca kadınların özgürlüğünü savunuyoruz.

Evlilik bir kadın bir erkekten oluşur

- Diğer konu da ailele müessesine dair. Bizim anayasamızda aile toplumun temeli olarak görüşmüştür. Eğer bir toplumu tahrip etmek istiyorsanız, önce aileden başlamanız gerekir. Biz anayasamıza evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan hukuki bir birliktelik olduğunu koyuyoruz.