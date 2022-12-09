Evlilik skandalının sonra İsmailağa Cemaati mensuplarına bu mesajı yollayıp talimat verdi!

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirmesi” Türkiye’de infiale yol açarken İsmailağa'nın müritlerine verdiği talimat ortaya çıktı.

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Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşında evlilik skandalının ardından İsmailağa Cemaati cinsel istismar skandalının ardından mensuplarına bu mesajı atıp talimat verdi.

Cemaatin üyelerine Kur’an-ı Kerim’den Hucûrat Suresi’nin 6’ncı ayetini ve İmam Müslim’in Sahih-i Müslim kitabında Hz. Muhammed’e ait “Müslim Mukaddime: 5" hadisini telefonlarında kayıtlı olan herkese göndermelerini salık verdiği öğrenildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Cemaat ayrıca söz konusu ayet ve hadisi WhatsApp’taki “durum” kısmından paylaşmalarını da talimat verdiği kaydedildi.



Ne olmuştu

İsmailağa Cemaati'nin “Hocaefendi”, “Efendimiz” diye hitap ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G’i 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla “evlendirdiği” ortaya çıkmasının ardından Hiranur Vakfı, “Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir.” açıklamasını yapmış sonrasında olayın fotoğrafları ve ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Kan donduran ses kaydının detayları

İddianameye sunulan ses kaydında H.K.G. "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı" diye konuşuyor. Kadir İstekli’nin sözleri ise şöyle: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyoz mu."

Konuşma özetle şöyle devam ediyor:

H.K.G.: "Ama telafi de olmuyo."

Kadir İstekli: "Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."

H.K.G.: "Babam nasıl düşünmedi."

Kadir İstekli: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyo. Bırak sen de Allah Allah."

H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"

Kadir İstekli: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"

H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."