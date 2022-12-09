EYT'de yaş sınırı değişiyor iddiası kulislere düştü 48-50 yerine

EYT'de yaş sınırı getirileceği iddiaları ortaya atılırken, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası kulislerde yaş sınırı ile ilgili yeni bir iddia konuşulmaya başlandı. Buna göre masada yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek.

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EYT düzenlemesi için artık geri sayım başladı. Bu ay içinde yasalaşması beklenen düzenleme ile yüz binlerce kişi emeklilik hayali kurarken, tüm gözler dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına kilitlendi.

EYT için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırının gündeme geldiği iddiaları ortaya atıldı. Bakan Bilgin TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesiyle ilgili konuştu. Bilgin, "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'EYT'de yaş sınırı 46-48 olacak' iddiası

Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası kulislerde yaş sınırı ile ilgili yeni bir iddia konuşulmaya başlandı. Masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kritik tarih 12 Aralık

EYT düzenlemesinin 12 Aralık Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak.

Öte yandan söz konusu EYT düzenlemesiyle ilgili bir açıklama da Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya'dan geldi. TV100 canlı yayınında soruları yanıtlayan Kaya, önemli açıklamalarda bulunurken, EYT ile emekli olacak kişi sayısının beklenenden daha düşük olacağını iddia etti. Kaya yaptığı açıklamada "Ben 1 milyon 700 bin adayın olduğuna ihtimal vermiyorum. Bu sayının içinde 20 veya 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış olsa da prim gün sayısını tamamlayamayanların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bunların sayısını da küçümsememek lazım, yüzde 30, 35 seviyesindeler." diye konuştu.

Kaya, askerli ve doğum borçlanmasıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamaları şöyle;

"8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar, yaş ne olursa olsun prim ve hizmet süresini tamamlanmışsa haklıdır. Yasa 8 Eylül 1999 öncesin sigortalı olanlarda herhangi bir yaş sınırlaması getirmeksizin kademeli yaş şartı koymuş.

"48 yaşında 20 yılını doldurmuş demektir"

Şu anda '48 ve 50 yaş mı yoksa 50 ve 52 yaş mı olacak?' şeklinde bir tartışma yürümeye başladı. Bu tartışmaların sağlam bir zemine oturduğunu düşünmüyorum. Çünkü 20 yıldan bu yana geçen süre içerisinde bu uygulama hayatımızda. Daha önceki yıllarda eğitim veya öğretim oranları düşük olduğu için genelde kadın veya erkek 18 yaşına girdiğinde haliyle çalışma hayatına atılıyor. Sigortalarının başladığını varsayarsak kadınların 38, erkeklerin 42, 45 ve 48 yaşlarında normalde emekli olabiliyorlardı. 20 seneden bu yana eğitim seviyesindeki artış nedeniyle genelde çalışma adaylarımız, 4-5 sene daha ileri artmış durumda, yani 26, 26 ve 28 yaşlarında. Dolayısıyla 28 yaşında çalışma başlayan bir kadın, 48 yaşında 20 yılını doldurmuş demektir ve bu süre içinde prim gün sayısını fazlasıyla tamamlar.

Ancak 1999 ve 2008 yılları sonrasında getirilen yeni yasal düzenlemelerle prim gün sayısının da arttığını gözardı etmemek lazım. 2000 yılından sonra sigortalılar için 7000 ve 7200 günlerden bahsediyoruz. Şimdi 1999 öncesi sigortalılar şunu düşünüyorlar; 5000 günün tamamladığımda ben hemen emekliyim.

Yüzde 30-35'i emekli olabilir

Bakan Bilgin kendiside ifade etti, ben 1 milyon 700 bin adayın olduğuna ihtimal vermiyorum. Bu sayının içinde 20 veya 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış olsa da prim gün sayısını tamamlayamayaların çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bunların sayısını da küçümsememek lazım, yüzde 30, 35 (Yaklaşık 510 bin kişi) seviyesindeler.

Borçlanmayla birlikte başlangıç geri çekilebilir mi?

Mevcut yasalara göre çekilebiliyor. Askerden önce sigortam yoksa askerlik borçlanması yaptığımda sigortalılık günümü yaptığım gün kadar geriye çekebilirim. Burada bir engel yok. Bakan Bilgin, ekstra bir uygulama çerçevesinde askerlikle ben yaşımı geri çekip emekli olacağım.

Doğum borçlanmalarında yaş şartı

Bakan Bilgin, 'Ekstra bir uygulama çerçevesinde askerlikle ben yaşımı geri çekip emekli olacağım' şeklinde bir müracaat olursa buna 'hayır' deniliyor.

Doğum borçlanmalarında yaş şartının geri çekilmesi söz konusu değil. Doğum borçlanmasında birinci şart; sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumlar, borçlanma kapsamında değil. Sadece askerlik için geçerli. O tarihlerde askerdeyseniz ve kanıtlayabiliryorsanız geriye çekebilirsiniz.

Askere gitmeden önce sigortam var ama 300 gün eksiğim var. EYT için askerlik borçlanmasını yaparım ondan sonra gerekli şartları sağlıyorsam başvurumu yaparım. Bunların olmaması için yeni bir yasal düzenleme şart.

Doğum borçlanması dışında prim gün sayısı satın alınır mı?

Şu an ki mevzuatta bu yok. Askerlik veya doğumla günün tamamlayamayacaklar olacak. 3600'den vatandaş gelmiş 65 yaşına ama 3000 günü olmuş artık çalışma isteği yok. İsteğe bağlı prim ödese parası yok. Krediyle emeklilik hakkı elde edebilirler.

Ocak ayını işaret etti

Aralık sonuna EYT yetişmeyebilir. Son 1 ay içerisinde bu konu ortaya çıktıktan sonra kamuoyunda vatandaşlar geçmiş dönemde sigorta kayıtlarının olup olmadığını sorgulamaya başladı. 2023 yılının ocak ayında bu durum nihayete erer."