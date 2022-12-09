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Yunanistan'ı ayağa kaldıran polisle ilgili Yunan mahkemesinden olay karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan'ı ayağa kaldıran polisle ilgili Yunan mahkemesinden olay karar

Yunanistan'da 16 yaşındaki Kostas Frangulis'i kurşunla başından ağır yaralayan polisin tutukluluk kararı alınana kadar ev hapsinde tutulacağı açıklandı.

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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 32 yaşındaki polis, Selanik'te olaya ilişkin sorgu hakimine ifade verdi.

Sorgu hakimi ve savcı, zanlının tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacağı konusunda hemfikir olamayınca nihai karar için 5 iş günü ek süre tanındı.

Bu süreçte zanlının ev hapsinde tutulmasına karar verildi.

Olay

Yunanistan'ın Selanik kentinde 5 Aralık'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü Kostas Frangulis, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki genç, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Protestolar

Roman kökenli Frangulis'in ağır yaralanması başkent Atina ve Selanik'te, başta Roman vatandaşların yaşadığı bölgeler olmak üzere birçok noktada protestolara yol açmıştı.

Polis, protestoların yoğunlaştığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, protestoculara soğukkanlılık ve sağduyuya davet etmişti.

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