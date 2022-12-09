TFF resmen açıkladı! Olaylı Göztepe Altay maçının faturası belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, elindeki sopayla Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, statta ateşlenen fişek bir kişiyi hastanelik etmişti. Göztepe-Altay karşılaşması ise çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı İzmir derbisinin faturasını açıkladı ve Göztepe ve Altay'ın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını duyurdu.

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Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girerek söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti. Türk futbolunun kara gecesine ilişkin verilecek karar için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. TFF'den yapılan açıklamada Göztepe ve Altay'ın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

20 holigan tutuklu

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında yaşanan dehşet görüntüleriyle gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

İŞTE KALECİ OZAN' SALDIRI ANI;