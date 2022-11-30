Göztepe Altay maçında taraftarların üzerine işaret fişeği atmıştı, ifadesi ortaya çıktı!
Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların detayları ortaya çıkmaya başladı. Stada işaret fişeğini sokan ambulans şoförünün emniyetteki ifadesi ve yaşananların ayrıntıları paylaşıldı.
Göztepe ile Altay arasında oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. (23) tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi.
Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.
İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı.