6 yaşında evlendirilen kız olayını kapatan savcı için HSK inceleme başlattı

İSTANBUL merkezli Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında ‘evlendirilmesi' olayı gündemden düşmüyor. HSK, olayı kovuşturmaya yer yok diyerek 2012 yılında kapatan savcı için inceleme başlattı.

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Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi olayında HKS da devreye girdi. Cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veren savcı için inceleme başlatıldı. Savcı'nın o dönem Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli olduğu şimdilerde ise İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli olduğu öğrenildi.

Savcı hakkında HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Davada istenen cezalar belli oldu

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ.'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G.'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.