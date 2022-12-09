CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu

CHP, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücrete dair önerisini açıkladı. Ana muhalefet partisi asgari ücretin 10 bin lirayı aşmasını önerdi.

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Milyonlarca işçinin gözü kulağı 2023 yılı asgari ücretinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin asgari ücret talebini açıkladı. Buna göre CHP’nin asgari ücret önerisi 10 bin 128 TL oldu.

CHP’nin yanı sıra diğer siyasi partiler de asgari ücret taleplerini kamuoyuna açıklamıştı. HDP’nin asgari ücret önerisi 12 bin 500 lira olarak açıklanırken İYİ Parti ise asgari ücretin 9 bin 600 TL olması gerektiğini belirtmişti.