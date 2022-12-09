Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama

Milliyet yazarı Zafer Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li milletvekilleriyle yemekte buluşup, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda pazarlık yaptığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "buluşma yalan, yazılan konuşmalar yalan, tepeden tırnağa uydurma" dedi.

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Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Kasım ayında HDP’li iki milletvekiliyle yemek yediğini ve Cumhurbaşkanı adaylığını konuştuğunu yazdı. İBB Başkanı İmamoğlu, Odatv'ye yaptığı açıklamada Zafer Şahin'i yalanladı.

“Yazıda bahsedilen buluşma yalan, yazılan konuşmalar yalan, tepeden tırnağa uydurma” diyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Burada önemli olan bu uydurma yazıların gayesi ne? Hep aynı 2-3 gazeteci “kulis” kisvesi altında yalan yazmayı alışkanlığa dönüştürdü. Ya da ne bileyim birileri onları aldatıyor. Allah affetsin.”

Zafer şahin hangi iddiaları dile getirdi...

Kasım ayının son haftası…

Yeşilköy’de bir balık lokantası.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iki HDP Milletvekili baş başa yemek yiyor.

Gündem tabii ki 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve İmamoğlu’nun adaylık meselesi.

İmamoğlu için HDP’nin desteğinin neden çok önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. 2019’da İstanbul’u HDP seçmeninin desteğiyle aldı.

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında da o desteği yanında istiyor. Ancak bunun açıktan, göstere göstere verilmesi de işine gelmiyor.

Çünkü tüm yumurtaları aynı sepete koymaması gerektiğinin farkında. Daha açık yazalım, altılı masada kendisinin adaylık yolunu açacağına inandığı Meral Akşener’i ve partisini ürkütmek istemiyor.

Akşener’in kendi ismini eninde sonunda masaya getireceğine inanıyor. Hem İyi Parti’yi hem de HDP’yi idare etmeye çalışma sebebi tam olarak bu.

Kulis bilgisine göre, HDP’lilere “Aralık ayında ibre bana dönecek. Siz bu süreçte sadece kim aday olursa destek vermeyeceğinizi açıklayın. (Mansur Yavaş ile olmaz vurgusu.) Benimle ilgili olumsuz konuşmayın. Kemal Bey ya da benim aday olmam durumunda destekleyeceğinizi ilan etmeniz yeter. Gerisini bana bırakın. Ben Genel Başkanı ikna ederim” diyor.

HDP’nin desteğine karşılık İmamoğlu’nun ne vereceği meçhul. Aralık ayında ibrenin kendisine döneceğinden emin olan biri herhalde bu ayrıntıyı da hesap etmiştir.

Ancak ortada şöyle bir sorun var. HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İmamoğlu’nu ‘Güvenilmez’ bulduğu söyleniyor.

Demirtaş, eylül ayında, “Kılıçdaroğlu, ülkenin tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli desteği olduğu görülüyor” demiş ve bu açıklama Kılıçdaroğlu’na destek olarak yorumlanmıştı.

İmamoğlu muhtemelen o günden beri HDP’yi yanına çekmek için çabalıyor. Yeşilköy’deki balıkçıda yenilen yemekten önce de başka temaslar olduğuna dair bilgiler var.”