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Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen Serhat K. tarafından bıçaklanırken, Yılmaz, kalçasından yaralandı saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine genel merkeze gelen sağlık görevlileri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Şüpheli Serhat K., Ankara emniyetindeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a parti genel merkezinde bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen şahısın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Serhat K., Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kendisine ceza vermek istedim

Öztürk Yılmaz’ı neden araştırdığı sorulması üzerine şüpheli Serhat K. "Yapmış olduğu paylaşımlarla alakalı olarak kendisine ceza vermek için bulmak istememden kaynaklı. Olayı gerçekleştirdikten sonra AŞTİ’ye geldiğimde 225 lira param vardı. Bunun 200 lirasını otobüs parası verdim. Üzerimde başka para yoktu. İstanbul’a gittikten sonra ailemi görüp daha sonra teslim olacaktım" dedi. Şüpheli Serhat K. eylemi gerçekleştirirken kimseden talimat almadığını ifadelerine eklerken, pişman olduğunu söyledi.

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