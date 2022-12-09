Avrupa Birliği, kripto kazançlarını vergilendirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği tüm dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının AB içinde yapılan işlemleri bildirmesini zorunlu kılan bir yasa taslağı hazırladı.

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Avrupa Birliği Perşembe günü, tüm dijital varlık hizmeti sağlayıcılarının AB sınırları içinde ikamet eden müşterilerine ait işlemleri bildirmesini zorunlu kılarak kripto sektöründe vergi dolandırıcılığı ve kaçakçılığıyla mücadele etmek için yeni kuralları içeren bir yasa taslağı hazırladı.

AB’nin yürütme kolunun vergi sistemindeki şeffaflığı artırmaya yönelik bir paketin parçası olan girişimi, birlik sınırları içinde sakinlerinin kripto varlıkların ticaretinden veya yatırımından elde edilen kazançlar üzerinden vergi ödemesini sağlamayı amaçlıyor.

Taslak uyarılara rağmen bildirimde bulunulmaması da dahil olmak üzere, ciddi uyumsuzluk vakaları için ortak bir asgari ceza düzeyi belirlemeyi öngörüyor.

AB Komisyon Üyesi Paolo Gentilaoni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda 9 binden fazla farklı kripto varlığın olması ve anonimliğin getirdiği gizlilik büyük kârlar elde eden birçok kripto varlık kullanıcısının ulusal vergi makamlarının radarına takılmadığı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, vergi makamlarının şu anda kripto sahiplerinin kazançları hakkında doğru bilgiye sahip olmadığını ve gittikçe büyüyen sektörden elde edilen vergi gelirlerini sınırladığına dikkat çekti.

Kuralların, kuruluşların nerede olduğuna bakılmaksızın hem yerel hem de sınır ötesi işlemler için her boyuttaki kripto hizmet sağlayıcılarını kapsamasını öngörüyor. Komisyon ayrıca finansal kurumların raporlama yükümlülüklerinin e-para ve dijital para birimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini önerdi.

2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor

Teklifin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından kabul edilen yeni raporlama kurallarına uygun olduğu ve Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi beklendiği belirtiliyor. Öte yandan taslağın yasalaşması için bloğun 27 üye devleti tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor.

Plan, AB vergi sistemini dijital dünyayla uyumlu hale getirmeye ve vergi kaçakçılığına karşı mücadeleye yönelik bir komisyon paketinin parçası. Komisyonun son tahminlerine göre, üye devletler 2020'de KDV gelirlerinde 93 milyar euro (97,8 milyar dolar) kaybetti ve bunun dörtte birinin dolandırıcılıkla alakalı olduğu değerlendiriliyor.