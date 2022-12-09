BIST 5.005
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.079,32
HABER /  SPOR

Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de dört haftanın programı belli oldu

TFF, Dünya Kupası arasından sonra oynanacak 4 haftanın maç programını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray mücadelelerinin tarihleri belli oldu.

Abone ol

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yaşanan Dünya Kupası heyecanı nedeniyle liglere ara verilmişti.

Dünya Kupası heyecanı çeyrek final etabıyla devam ederken, Süper Lig'in de 15, 16, 17 ve 18. haftalarının fikstürü belli oldu.

Süper Lig, 23 Aralık Cuma günü Ümraniyespor-Başakşehir, Antalyaspor-Ankaragücü karşılaşmalarıyla geri dönecek.

Derbi tarihleri belli oldu

Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak.

18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Nar çekirdeğinin faydaları! Kabuğundan çay yapın Nar suyu ile gençleşin
Nar çekirdeğinin faydaları! Kabuğundan çay yapın Nar suyu ile gençleşin
Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir
Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir
Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
TFF, tam 17 yıl sonra bu kararı verdi!
TFF, tam 17 yıl sonra bu kararı verdi!
Avrupa Birliği, kripto kazançlarını vergilendirmeye hazırlanıyor
Avrupa Birliği, kripto kazançlarını vergilendirmeye hazırlanıyor
Kuvars Optik büyüyor
Kuvars Optik büyüyor
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
Vahşette karar! Önce boğdu sonra canlı canlı yaktı: Annem şimdi rahat uyuyacak
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu net rakamı duyurdu
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
Ekrem İmamoğlu, 2 HDP'li vekille adaylık pazarlığı mı yaptı! İmamoğlu'ndan açıklama
7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı
7 gündür kayıptı arkadaşı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı
SGK tek tek inceliyor: Bunu yapanlar tüm maaşını faiziyle geri ödeyecek, taviz yok!
SGK tek tek inceliyor: Bunu yapanlar tüm maaşını faiziyle geri ödeyecek, taviz yok!
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası