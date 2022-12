Nar çekirdeğinin faydaları! Kabuğundan çay yapın Nar suyu ile gençleşin

Nar faydaları sıradışı olan bir besin. Kutsal olarak tanımlanan narın çekirdeği ve suyu güzellik, kabuğu öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Nar ekşisinin de çok faydası var.

Narın faydaları yüzyıllar boyunca fark edilmiş ve onu mucize besinler sıralamasında en üstlere taşımış. Kabuğundan çekirdeğine, suyundan arasındaki koruyu perdelerine kadar nar , en güçlü antioksidana sahip bir meyve. Narın doğal bir kalp ilacı olarak nitelenirken, çekirdekleri gençlik iksiri, kabuğu kanser önleyici, narın çiceği ise şeker hastalığının devasına sahiptir.

Nar çekirdeğinin faydaları

Narın çekirdekleri de ayrı bir şifa kaynağıdır. Bir Narın yüzde 10’unu çekirdekler oluşturmaktadır. Nar çekirdeği yağı çekirdeklerin soğuk preslenmesi yöntemiyle çıkarılmaktadır. Bu Nar çekirdeği yağı, besleyici ve tıbbi özelliklerinden dolayı gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde fonksiyonel bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Narın çekirdekleri içerdikleri vitamin, mineraller ve antioksidanlarla cildin genç kalmasını ve güzelleşmesini sağlamaktadır. Nar çekirdeği yağı cilde bol miktarda nem sağlar, cildin esnekliğini ve elastikiyetini geri kazandırır ve böylece gençleştirici ve kırışık azaltıcı bir etkiye sahiptir. Nar çekirdeği yağı tahriş olmuş ve iltihaplı cildi yatıştırır, kaşıntıyı giderir.

Nar suyunun faydaları

Her yeri ayrı bir şifa sunan Narın, suyu çok kıymetli. Nar suyunun antioksidan etkisi yeşil çay ve yaban mersini gibi birçok besinden daha fazladır. Antioksidan etkisinin yanında polifenolik bileşiklerde içermektedir. Yapılan araştırmalar, nar suyunun kalp damar sağlığını koruduğunu, kan basıncını, kötü kolesterolü ve kan şekerini düşürdüğünü göstermiştir. İçeriğindeki C, A ve E vitaminleri sayesinde görme sağlığını da desteklemektedir. Nar suyundaki B ve C vitaminleri cildin sağlığına ve güzelliğine katkıda bulunur. Punisik asit, hücre yenilenmesi ve çoğalmasında rol oynar. Kolajen ve elastin üretiminde yer alan hücreleri korur. Cildin erken yaşlanmasını önleyebilir.

Nar kabuğunun faydaları

Narın kabuğu da nar taneleri kadar sağlığa faydalıdır. Nar kabuğu soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geliyor. Nar kabuğunda bulunan elagik asit cildin kurumasını etkili bir şekilde önler ve böylece cildi nemli tutarak cildin kurumasını önler. Yapılan çalışmalar elagalik asidin anti kanser özelliği olduğunu da göstermektedir. Nar kabuğu menopoz döneminde kadınların şikayetlerine karşı da kullanılabilmektedir. Nar kabukları doğrudan tüketilebilecek bir formda olmadığından bu kabukların çayı hazırlanarak tüketilebilir. Kaynamaya yakın su içerisinde beş dakika kadar bekletilen nar kabukları ile hazırlanan çay haftanın birkaç günü tüketilebilir.

Nar çiçeğinin faydaları nelerdir? Çayı şifalı

Nar yalnızca meyvesiyle değil aynı zamanda çiçeğiyle de insan sağlığına oldukça fazla yarar sağlayan bir bitkidir. Nar çiçeğinden üretilen ve ekşi çay olarak da adlandırılan hibisküs çayı, idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığının tedavisinde kullanılabilir. Nar çiçeği de güçlü antioksidan etkilere sahip, antosiyaninleri ve organik asitleri içermektedir. Nar geleneksel olarak diyabette, insülin direncini tedavi etmek için kullanılır. Buna ek olarak cildin ve saçların güzelleştirilmesi, soğuk algınlıklarının önlenmesi gibi birçok olumlu etkiye sahip olan nar çiçeği çayı, sağlıklı bireyler tarafından düzenli olarak tüketilebilir.

Nar Ekşisinin Faydaları

Soslarda, mezelerde ve yemeklerde lezzetlendirici olarak sıklıkla kullanılan nar ekşisi, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması, kanserin önlenmesi gibi birçok faydası bulunan nar ekşisi, güvenle tüketilebilen bir üründür. Fakat burada en çok dikkat edilmesi gereken husus piyasada satılan nar ekşilerinin birçoğunun doğal nar ekşisi olmayıp nar ekşili sos, nar aromalı sos gibi ürünler olmasıdır. Bu ürünlerde koruyucu maddeler başta olmak üzere sağlığa zararlı birçok kimyasal bileşen bulunabilmektedir. Faydalı bir besin olarak kullanılması açısından nar ekşisi, doğal olarak satılan ve bilinen markalara ait doğal nar ekşisi olarak tercih edilmelidir.