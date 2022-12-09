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Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir

Putin'den tehdit! Bunu yapan ülke yeryüzünden silinecektir

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını belirtti. Putin ayrıca petrol fiyatlarıyla ilgili de açıklma ayaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer konusunda sert mesajlar verdi.

Putin Rusya'ya nükleer silahlarla saldırmaya cesaret eden ülkelerden geriye hiçbir şey kalmayacağını ve yeryüzünden silineceğini söyledi.

Petrolde tavan fiyat! AB'ye mesajı verdi

AB, G7 ülkeleri, Avustralya ve Norveç'in Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatuygulamasına yanıt veren Putin, söz konusu uygulamayı yürürlüğe koyanlara petrol satmayacaklarını ve petrol üretimini kısma seçeneğini düşünebileceklerini söyledi.

Tavan fiyattan etkilenmeyeceğiz

Rus petrolüne tavan fiyata ilişkin Putin "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya vatandaşı Viktor But ile ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in takasının Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) yürüttüğü müzakereler sonucunda gerçekleştiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yle yeni tutuklu takasları yapılabileceğini ifade etti.

Putin, FSB ile ABD istihbaratı arasındaki temasların sürdüğünü belirterek olası yeni olası takaslar hakkında "Her şey mümkün" dedi.

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